Мингорисполком: вторая смена будет не во всех столичных гимназиях

Обучение во вторую смену будет организовано не во всех гимназиях Минска.

14 июня вступило в силу постановление Министерства здравоохранения от 3 мая 2018 года № 39, которое вносит изменения в санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования». Документом снят запрет на проведение уроков во вторую смену в гимназиях, гимназиях-интернатах, лицеях, специализированных лицеях, суворовских училищах, кадетских училищах, базовых школах-колледжах искусств, средних школах-колледжах искусств, гимназиях-колледжах искусств при обучении и воспитании на ступенях общего среднего образования.

В первую смену занятия будут проводиться в 1-х, 2-х, 5-х, 9-11-х классах и в 8-х классах, где организовано изучение отдельных предметов на повышенном уровне.

Допускается организация учебных занятий во вторую смену для 6-7-х классов, где организовано изучение отдельных предметов на повышенном уровне.

Однако для этого необходимо ежегодное до начала учебного года согласование с управлениями образования облисполкомов, комитетом по образованию Мингорисполкома, областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минским городским центром гигиены и эпидемиологии при условии обеспечения оптимального режима обучения.

Также разрешено увеличить недельную нагрузку на 1 час для факультативов в 5-8-х классах, в которых отдельные предметы изучаются на повышенном уровне.

«С отменой экзаменов в 5-е классы количество детей, обучающихся в гимназиях, увеличится, — сообщает комитет по образованию Мингорисполкома. — Все бывшие четвероклассники перейдут в пятый класс. Есть ли необходимость открывать вторую смену, решит администрация учреждения».

Уже известно, что в гимназиях № 13 и 23 второй смены не будет. В гимназии № 10 вторая смена появится только у третьеклассников.

Некоторые гимназии не будут набирать первоклассников. Это учреждения образования № 41, 42 и 25. В здании 41-й гимназии санитарными нормами не предусмотрена начальная школа. Гимназия № 42 расположена на одной базе с юридическим колледжем, вокруг нее находятся административные здания. А здание гимназии № 25 — на реконструкции.

Полная картина в вопросе организации занятий во вторую смену будет известна в конце августа, после завершения приемной кампании по набору в первые классы и определения количества человек в классе в каждой гимназии.