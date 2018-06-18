В Гродно мать едва не зарезала сына: он вступился за свою девушку
В Гродно 16 июня во время бытового конфликта женщина 1967 года рождения едва не зарезала своего 28-летнего сына.
Несколько недель назад сын подозреваемой начал сожительствовать со своей девушкой. Его мать оказалась не слишком рада новому жильцу в квартире.
Вечером в субботу между ними произошел конфликт на этой почве. Мать нарезала ножом колбасу, попутно наговаривая на девушку сына, а последний эмоционально защищал сожительницу. В один момент мать развернулась и нанесла мужчине находящимся в руках ножом один удар в живот.
Потерпевший находится в больнице. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений»,
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