В Гродно мать едва не зарезала сына: он вступился за свою девушку

В Гродно 16 июня во время бытового конфликта женщина 1967 года рождения едва не зарезала своего 28-летнего сына.

Несколько недель назад сын подозреваемой начал сожительствовать со своей девушкой. Его мать оказалась не слишком рада новому жильцу в квартире.

Вечером в субботу между ними произошел конфликт на этой почве. Мать нарезала ножом колбасу, попутно наговаривая на девушку сына, а последний эмоционально защищал сожительницу. В один момент мать развернулась и нанесла мужчине находящимся в руках ножом один удар в живот.

Потерпевший находится в больнице. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений», сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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