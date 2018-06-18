Власть не уделяет должного внимания долговой проблеме госпредприятий

Государство не уделяет должного внимания решению проблемы накопленных долгов в секторе госпредприятий. Такое мнение высказал БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук, комментируя отчет о финансовой стабильности, опубликованный Нацбанком в конце прошлой недели.

Регулятор, в частности, сообщил, что доля всех обязательств госпредприятий, которые с высокой вероятностью не смогут рассчитываться по ним самостоятельно, составляет 14% по отношению к ВВП.

«Долговой проблеме на уровне государства нужно уделять гораздо больше внимания, чтобы исключить первопричины ее возникновения», — отметил Крук. Он напомнил, что рост плохих долгов в реальном секторе экономики начался на фоне рецессии в 2016 году, и уже тогда была очевидна важность этой темы для государства.

«В мае этого года был принят указ, предполагающий создание рынка плохих долгов. Однако до сих пор не найден на уровне государства ответ на вопрос, что делать с неэффективными предприятиями, которые генерируют плохие долги. Также нет ответа на вопрос, кто возьмет на себя убытки в связи с тем, что неэффективные предприятия не могут платить по долгам», — отметил Крук.

По мнению эксперта, в ближайшие годы Беларусь может рассчитывать на ежегодный рост ВВП на уровне 2,5%, однако ухудшение внешней конъюнктуры может привести к неспособности предприятий платить по долгам и негативно скажется на динамике ВВП.

«Практически все долги (корпоративные и государственные) сильно переплетены. Замедление экономического роста в России, обесценение российского рубля — внешние шоки, которые не только могут привести к снижению белорусского экспорта, но и к существенному увеличению долговой нагрузки на государство», — подчеркнул Крук.

Такой сценарий развития событий вполне возможен, добавил он, поэтому государству следует быстрее определяться с судьбой неэффективных госпредприятий, которые генерируют плохие долги.