В Микашевичах работник в ссоре чуть не выбил глаз коллеге

На микашевичском предприятии «Спецжелезобетоне» 52-летний формовщик едва не покалечил коллегу.

Между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватился за держатель с закрепленным электродом и ударил им по лицу оппонента.

Как сообщила Медиа-Полесью помощник прокурора Анна Пенер, пострадавший получил телесное повреждение в виде ранения верхнего века левого глаза, проникающего в окологлазничную клетчатку с полным пересечением левого зрительного нерва и кровоизлияния в левую окологлазничную клетчатку.

Судом Лунинецкого района формовщик признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года без направления в колонию.