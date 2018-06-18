В Микашевичах работник в ссоре чуть не выбил глаз коллеге

/ Происшествия
Просмотров: 171 Комментариев: 0

На микашевичском предприятии «Спецжелезобетоне» 52-летний формовщик едва не покалечил коллегу.

Между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватился за держатель с закрепленным электродом и ударил им по лицу оппонента.

Как сообщила Медиа-Полесью помощник прокурора Анна Пенер, пострадавший получил телесное повреждение в виде ранения верхнего века левого глаза, проникающего в окологлазничную клетчатку с полным пересечением левого зрительного нерва и кровоизлияния в левую окологлазничную клетчатку.

Судом Лунинецкого района формовщик признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года без направления в колонию.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 2 ( голосов: 1 )
Тэги: тяжкое телесное повреждение ссора Персона: Анна Пенер Город: Микашевичи

Другие материалы на эту тему:

Соседи подрались из-за парковки во дворе. Одному из них ампутировали яичко

Соседи подрались из-за парковки во дворе. Одному из них ампутировали яичко

Неудачный брак — прямая дорога к инсульту

Неудачный брак — прямая дорога к инсульту

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте