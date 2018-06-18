В Микашевичах работник в ссоре чуть не выбил глаз коллеге
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На микашевичском предприятии «Спецжелезобетоне» 52-летний формовщик едва не покалечил коллегу.
Между мужчинами вспыхнула ссора. Один из них схватился за держатель с закрепленным электродом и ударил им по лицу оппонента.
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Судом Лунинецкого района формовщик признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года без направления в колонию.
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