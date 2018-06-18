На обновленном стадионе «Динамо» пройдет большой благотворительный забег

23 июня с 11:00 до 15:00 на минском стадионе «Динамо» пройдет большой благотворительный забег #velcombegom SunRun Challenge. Его цель — собрать средства для помощи «солнечным» детям, рожденным с синдромом Дауна.

Большой забег SunRun Challenge благотворительного проекта #velcombegom станет третьим официальным мероприятием на столичном стадионе «Динамо» после реконструкции.

Желающим принять участие в забеге нужно прийти на стадион «Динамо» со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением и приготовиться к установлению личных рекордов. Для участия в благотоворительном забеге небоходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://bit.ly/velcombegom

Поддержать «солнечных» детей и принять участие в Большом забеге SunRun Challenge уже согласились десятки известных белорусов. Участником Большого забега в помощь детям также станет известный в прошлом метатель молота Вадим Девятовский, а ныне депутат Палаты представителей, председатель Белорусской федерации легкой атлетики. Акцию поддержат и другие известные спортсмены, деятели искусства, представители государственных учреждений.

За четыре дня, с 21 по 24 июня, совместными усилиями участникам проекта нужно пробежать 50 000 километров. В этом случае компания velcom перечислит на счет Детского дома-интерната для детей-инвалидов и особенностями психофизического развития 50 000 рублей. Все собранные средства пойдут на закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

Чтобы внести свой вклад в доброе дело, всем желающим нужно просто выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.