Директор «Калипсо тур» получила 7,5 года колонии

Жительница Минска, директор ООО «Калипсо тур», приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет. Такое решение озвучил 18 июня суд Октябрьского района Минска.

Как сообщает пресс-служба Минского городского суда, директор турфиры признана виновной в завладении имуществом путем обмана, злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере, по ст. 209 ч. 4 УК («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Суд также постановил взыскать с обвиняемой в пользу потерпевших материальный ущерб и материальное возмещение морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Руководительница »Калипсо Тур» была задержана в июле прошлого года. По информации Следственного комитета, 26-летняя минчанка единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ООО «Калипсо-тур» и ИП «Борздый». При этом она распоряжалась по своему усмотрению деньгами, полученными от клиентов в качестве предоплаты в период с октября 2016 года по июль 2017-го. Обвиняемая обещала пострадавшим возместить вред за сорванные поездки, но продолжала заключать новые договоры, «заведомо зная о том, что принимаемые на себя обязательства не выполнит». Когда деятельность фирмы была фактически полностью прекращена, покупатели путевок стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. В ходе следствия установлено 98 потерпевших. Общий ущерб составил более 280 тыс. рублей.

Следствие по многоэпизодному уголовному делу длилось до февраля этого года. Суд начался 7 марта.