В Несвижском районе лихач пытался подкупить сотрудника ГАИ

/ Происшествия
Просмотров: 186 Комментариев: 0

В отношении 60-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки должностному лицу.

Фото пресс-службы УВД Минской области

Инцидент произошел на прошлой неделе недалеко от деревни Карцевичи (Несвижский район). Мужчина на «Опеле-Астра» превысил скорость. Когда сотрудник ГАИ начал составлять протокол, водитель достал две купюры по пять долларов и попытался неофициально решить вопрос.

Сотрудник потребовал немедленно их забрать и предупредил, что ведется видеозапись. Водитель, сначала забрал деньги, но потом продолжил настойчиво совать их, то под ручник, то между сиденьями, то под коврик.

Инспектор ГАИ, задержав водителя и вызвав СОГ, передал его коллегам для оформления факта с составом преступления уже по другой статье — 431 УК.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: попытка дать взятку ГАИ Город: Несвиж

Другие материалы на эту тему:

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

Держите руки на руле. В Могилеве МТС и ГАИ провели акцию для водителей

Держите руки на руле. В Могилеве МТС и ГАИ провели акцию для водителей

Инцидент под Могилевом. Так зачем инспекторы ГАИ разбили стекло?

Инцидент под Могилевом. Так зачем инспекторы ГАИ разбили стекло?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте