В Несвижском районе лихач пытался подкупить сотрудника ГАИ

В отношении 60-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки должностному лицу.

Фото пресс-службы УВД Минской области

Инцидент произошел на прошлой неделе недалеко от деревни Карцевичи (Несвижский район). Мужчина на «Опеле-Астра» превысил скорость. Когда сотрудник ГАИ начал составлять протокол, водитель достал две купюры по пять долларов и попытался неофициально решить вопрос.

Сотрудник потребовал немедленно их забрать и предупредил, что ведется видеозапись. Водитель, сначала забрал деньги, но потом продолжил настойчиво совать их, то под ручник, то между сиденьями, то под коврик.

Инспектор ГАИ, задержав водителя и вызвав СОГ, передал его коллегам для оформления факта с составом преступления уже по другой статье — 431 УК.