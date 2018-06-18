В Несвижском районе лихач пытался подкупить сотрудника ГАИ
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В отношении 60-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки должностному лицу.
Инцидент произошел на прошлой неделе недалеко от деревни Карцевичи (Несвижский район). Мужчина на «Опеле-Астра» превысил скорость. Когда сотрудник ГАИ начал составлять протокол, водитель достал две купюры по пять долларов и попытался неофициально решить вопрос.
Сотрудник потребовал немедленно их забрать и предупредил, что ведется видеозапись. Водитель, сначала забрал деньги, но потом продолжил настойчиво совать их, то под ручник, то между сиденьями, то под коврик.
Инспектор ГАИ, задержав водителя и вызвав СОГ, передал его коллегам для оформления факта с составом преступления уже по другой статье — 431 УК.
Обсудим?