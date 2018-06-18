В Лоеве старшина милиции на ходу остановил авто с пьяным водителем за рулем

В свой выходной день старшина милиции Сергей Залужный смог на ходу остановить автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель.

Фото пресс-службы УВД Гомельской области

Как сообщили в милиции региона, женщина вызвала милицию из-за скандала, который ей закатил бывший муж. Позже она сообщила, что тот сел за руль и уехал. К поиску дебошира подключился экипаж ГАИ.

На неоднократные требования сотрудников остановиться, мужчина не реагировал и продолжал колесить по городу.

В какой-то момент нарушитель сбросил скорость и выехал на перекресток улиц. Этим воспользовался проживающий недалеко милиционер. Он вышел на улицу на звук сирены. Сотрудник на ходу прыгнул в открытое автомобильное окно, выключил передачу и заглушил двигатель, вынудив нарушителя остановиться.