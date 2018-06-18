Витебчанка приехала в Минск к «арабу», но тот ее обокрал

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Минская милиция розыскивает мужчину, который пригласил девушку на свидание и завладел ее смартфоном и деньгами.

Витебчанка познакомилась в социальной сети якобы с гражданином ОАЭ и приехала по его просьбе в Минск. Встретившись, он попросил у нее 280 рублей на оплату доставки багажа, т.к. имел только иностранную валюту. Также он попросил смартфон, чтобы связаться с доставщиком. После этого он исчез. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Девушка обратилась в Центральное РУВД. Примеры злоумышленника: 40-45 лет, рост 170-175 см., плотного телосложения. Он был одет в синие джинсы, рубашку в вертикальную полоску, на лице были солнечные очки.

Центральное РУВД просит сообщить узнавших мужчину по следующим телефонам: +375172880202, +375291117659 или 102.

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Тэги: розыск кража Беларусь-ОАЭ Город: Минск

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