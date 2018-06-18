«Нас не ищи — сдай в дом престарелых». Дети оставили отца на улице с запиской в кармане

В Челябинской области России родственники оставили пожилого мужчину на улице. Прохожие вызвали скорую, которая отвезла старика в больницу.

«Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи и отца не привози. Не нужен — сдай его в дом престарелых», — говорится в записке, передает группа «Типичный Чебаркуль» во «ВКонтакте».

Пенсионеру Василию с пропиской в городе Верхний Уфалей на вид 70 лет. Он с трудом разговаривает и ходит.

Мужчину накормили и напоили чаем, положили на кушетку возле приемного покоя. Там он пролежал около суток, после чего его отправили в психдиспансер на временное проживание.

Полиция начала поиски родственников и знакомых старика.