Могилевские власти закупят флаги Беларуси и России на 20 тысяч рублей

Дорожно-мостовое предприятие Могилева закупит более 3,5 тысяч флагов к предстоящему Форуму регионов Беларуси и России, который может посетить Владимир Путин.

Согласно данным на сайте госзакупок, власти планируют приобрести более тысячи полотнищ Могилева и области, по почти полторы тысячи флагов Беларуси и России различного размера, сообщает MSpring.online . Оплачивать расходы будет городской бюджет. Ориентировочная стоимость — 20 тысяч рублей.

Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве, Горках и Шклове 26-28 сентября. Организаторы рассчитывают, что на нем заключат новые коммерческие контракты и соглашения на 400 млн долларов, которые будут стимулировать взаимную торговлю и промышленную кооперацию.

В мае Александр Лукашенко пригласил российского коллегу посетить это мероприятие. Официального согласия пока не было.