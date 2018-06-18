С ЦТ по математике удалили двух абитуриентов

Абитуриенты пронесли на экзамен смартфоны.

Оба случая произошли в Гомельской области. Сдавать математику удаленные абитуриенты смогут только в следующем году, сообщает БЕЛТА .

С централизованного тестирования по обществоведению пришлось удалить троих. Один из них также был пойман с мобильным телефоном, двое других переговаривались.

Результаты ЦТ можно будет узнать по смс-рассылке или в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний. Точная дата опубликования результатов пока не известна.