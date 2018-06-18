Минский СКА не допустили к главному гандбольному еврокубку

В элитной группе Лиги чемпионов Беларусь будет представлять только БГК.

Такое решение принял Исполком ЕГФ, сообщает официальный сайт федерации.

Из команд, которые вместе со СКА подавали заявки на участие в самом престижном еврокубке, допущены «Бьеррингбро», «Монпелье», «Нант», «Веспрем», «Металург» и «Висла». Вне розыгрыша остались СКА, «Хард», «Берлин», «Маккаби», «Лайонс» и «Горенье».

Элитные группы «А» и «В»: БГК (Беларусь), ПСЖ (Франция), «Вардар» (Македония), «Виве» (Польша), «Пик» (Венгрия), «Фленсбург» (Германия), «Барселона» (Испания), «Скьерн» (Дания), «Загреб» (Хорватия), «Мотор» (Украина), «Кристианстад» (Швеция), «Целе» (Словения), «Райн Левен» (Германия), «Веспрем» (Венгрия), «Нант» (Франция), «Монпелье» (Франция).

Группы «С» и «D»: «Леон» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Эльверум» (Норвегия), «Бешикташ» (Турция), «Тюн» (Швейцария), «Чеховские Медведи» (Россия), «Динамо-Бухарест» (Румыния), «Татран» (Словакия), «Риихимяки» (Финляндия), «Висла» (Польша), «Бьеррингбро» (Дания), «Металург» (Македония).

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 29 июня.