ЧМ-2018. Бельгия разгромила Панаму

/ Спорт
Просмотров: 155 Комментариев: 0

Панамцы провели свой первый в истории поединок на мундиале, но неудачно — 0:3. В сборной Бельгии дубль оформил конголезиец Ромелу Лукаку — лучший бомбардир в ее истории. Также голом отметился Дрис Мертенс.

Игра прошла в Сочи. Судил Джанни Сиказве из Замбии.


Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

БЕЛЬГИЯ: Куртуа — Алдервейрелд, Боята, Фертонген — Менье, Де Брейне, Вицель (Шадли, 90), Карраско (М.Дембеле, 74) — Мертенс (Т.Азар, 83), Р.Лукаку, Э.Азар. 

ПАНАМА: Пенедо — Мурильо, Р.Торрес, Эскобар, Дэвис — Гомес — Барсенас (Г.Торрес, 63), Купер, Годой, Хосе Родригес (Диас, 63) — Перес (Техада, 73).

Бельгийцы в следующем матче сыграют с тунисцами 23 июня в Москве, а панамцы встретятся с англичанами днем позже в Нижнем Новгороде.

Сегодня также завершился поединок между командами Швеции и Южной Кореи. Скандинавы победили со счетом 1:0. Вечером сыграют Тунис и Англия.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: футбол-ЧМ-2018 Бельгия Персона: Ромелу Лукаку

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте