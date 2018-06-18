ЧМ-2018. Бельгия разгромила Панаму

Панамцы провели свой первый в истории поединок на мундиале, но неудачно — 0:3. В сборной Бельгии дубль оформил конголезиец Ромелу Лукаку — лучший бомбардир в ее истории. Также голом отметился Дрис Мертенс.

Игра прошла в Сочи. Судил Джанни Сиказве из Замбии.

БЕЛЬГИЯ: Куртуа — Алдервейрелд, Боята, Фертонген — Менье, Де Брейне, Вицель (Шадли, 90), Карраско (М.Дембеле, 74) — Мертенс (Т.Азар, 83), Р.Лукаку, Э.Азар.

ПАНАМА: Пенедо — Мурильо, Р.Торрес, Эскобар, Дэвис — Гомес — Барсенас (Г.Торрес, 63), Купер, Годой, Хосе Родригес (Диас, 63) — Перес (Техада, 73).

Бельгийцы в следующем матче сыграют с тунисцами 23 июня в Москве, а панамцы встретятся с англичанами днем позже в Нижнем Новгороде.

Сегодня также завершился поединок между командами Швеции и Южной Кореи. Скандинавы победили со счетом 1:0. Вечером сыграют Тунис и Англия.