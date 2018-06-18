Прокопеня призвал бойкотировать The View и другие бизнесы владельца «Поедем поедим»

ИТ-бизнесмен предложил «всем социально ответственным беларусам» бойкотировать рестораны бренда «Наша ресторанная группа» — Тhe View, «Гранд Кушавель», ресторан «на костях».

«Ресторан в Куропатах должен быть закрыт, причем не государством, а владельцами бизнеса», — считает главный налогоплательщик Минска.

Прокопеня сказал порталу dev.by , что «есть на редкость безнравственные и безответственные люди, которые позволяют себе такие выходки, как строительство ресторана "на костях"».

Он заявил, что «ни один айтишник не придет в этот ресторан».

С его мнением согласны не все представители ИТ-сферы Беларуси. «Айтишники не поедут туда не потому, что там людей расстреливали. Важны или фишки, или крутой нетворкинг, или экономия времени. У нас на каждом куске города толпами расстреливали. За многовековую историю вся земля уже своего рода кладбище. Вопрос как подать. Странно, что память народа так избирательна. Тут модно помнить и скорбеть, а тут можно и покушать», — считает ИТ-консультант Амина Идигова.

С конца мая активисты протестуют против открытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» возле Куропат, где расстреляли десятки тысяч человек во время сталинских репрессий. Строительство тогда еще «Бульбаш-холл» началось девять лет назад, но работы не единожды останавливали из-за протестов. Работы возобновились и 6 июня 2018 года ООО «Амизбел» его открыла. Компанию учредила «Белновотекс груп», которая развивает бренд «Наша ресторанная группа» (рестораны «Гранд Кушавель» и The View). Самая большая доля в ней — 32% — принадлежит Леониду Зайдесу.