Хорватского футболиста выгнали c чемпионата мира из-за больной спины

Никола Калинич уже покинул команду.

«Калинич три раза говорил, что не может выйти на поле из-за проблем со спиной. Я посчитал, что если он несколько раз отказывается играть, то не готов к выступлению за сборную», — заявил главный тренер хорватов Златко Далич, передает Lenta.ru .

Игрока исключили из сборной за отказ выйти на замену в матче с нигерийцами, который состоялся 16 июня в Калининграде. Команда Далича одержала победу со счетом 2:0 и возглавила таблицу группы D.