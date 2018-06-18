Хорватского футболиста выгнали c чемпионата мира из-за больной спины

/ Спорт
Просмотров: 260 Комментариев: 0

Никола Калинич уже покинул команду.

«Калинич три раза говорил, что не может выйти на поле из-за проблем со спиной. Я посчитал, что если он несколько раз отказывается играть, то не готов к выступлению за сборную», — заявил главный тренер хорватов Златко Далич, передает Lenta.ru.

Игрока исключили из сборной за отказ выйти на замену в матче с нигерийцами, который состоялся 16 июня в Калининграде. Команда Далича одержала победу со счетом 2:0 и возглавила таблицу группы D.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Хорватия Персона: Никола Калинич Златко Далич Город: Загреб

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте