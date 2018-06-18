ЧМ-2018. Англия победила Тунис за три минуты до свистка

Оба гола африканцам забил Харри Кейн.

Матч прошел в Волгограде. Судил Вильмар Рольдан из Колумбии.

Кейн открыл счет на 11-й минуте. На 35-й Сасси с пенальти счет сравнял. Победный гол Кейн забил уже в добавленное время.

АНГЛИЯ: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппир, Делле Алли (Лофтус-Чик, 80), Хендерсон, Лингард (Дайер, 93+), Янг — Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн.

ТУНИС: Хассен (Бен-Мустафа, 16) — Мериа, С. Бен-Юссеф, Бронн, Маалул — Схири, Бадри, Сасси — Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Халифа, 85), Слити (Бен-Амор, 73).

Сегодня прошли еще два матча: Бельгия победила Тунис со четом 3:0, Швеция — Южную Корею — 1:0.

Игровая программа 19 июня откроется встречей между Колумбией и Японией. После Польша сыграет с Сенегалом, а Россия — с Египтом.