В Майами застрелили рэпера XXXTentacion. В 20-летнего рэпера выстрелили, когда он выходил своей машины возле автосалона.

Подозреваемые в нападении — двое чернокожих мужчин в толстовках с капюшонами. Они скрылись в черном автомобиле, сообщает TMZ .

Настоящее имя XXXTentacion — Джасей Дуэйн. Его дебютный альбом вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200.

В отношении рэпера было заведено несколько уголовных дел. Его обвинили в насилии в отношении его беременной девушки, вооруженном разбое и попытках оказать давление на свидетелей.