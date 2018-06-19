В Майами застрелили рэпера XXXTentacion
В Майами застрелили рэпера XXXTentacion. В 20-летнего рэпера выстрелили, когда он выходил своей машины возле автосалона.
Подозреваемые в нападении — двое чернокожих мужчин в толстовках с капюшонами. Они скрылись в черном автомобиле, сообщает
Настоящее имя XXXTentacion — Джасей Дуэйн. Его дебютный альбом вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200.
В отношении рэпера было заведено несколько уголовных дел. Его обвинили в насилии в отношении его беременной девушки, вооруженном разбое и попытках оказать давление на свидетелей.
До недавнего времени музыкант находился под домашним арестом. В марте суд отпустил рэпера из-под ареста, чтобы он мог провести концертный тур, отмечает
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