БАТЭ увеличил отрыв от минского «Динамо» до шести очков

С четырех до шести очков увеличился отрыв БАТЭ от ближайшего преследователя — минского «Динамо» — по итогам 12-го тура футбольного чемпионата (16-18 июня).

Борисовчане выиграли в Гродно у «Немана» — 3:2 (Сигневич, 20, Иванич, 29, Скавыш, 89 — Якимов, 40, Мукам, 65), а динамовцы разошлись дома миром с соседом по таблице «Витебском» — 1:1 (Сарока, 33 — Фурлан, 70).

Шестую победу подряд одержал «Шахтер», взявший в Солигорске верх над «Лучом» — 4:0 (Сзоке, 14, Эбонг, 49, Лаптев, 71, Киш, 84).

Остальные результаты: «Торпедо» — «Слуцк» — 0:1 (Шикавка, 15); «Городея» — «Минск» — 1:2 (Лебедев, 19 — Васильев, 54, 77); «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр» — 1:0 (Павловец, 42); «Гомель» — «Смолевичи» — 0:2 (Сазонович, 37, Васьков, 50); «Ислочь» — «Динамо» Бр — 0:1 (Савицкий, 19).

Положение команд: БАТЭ — 31 очко (разница мячей 21-6), «Динамо» Мн — 25 (16-6), «Витебск» — 24 (16-8), «Шахтер» — 24 (15-5), «Слуцк» — 21 (16-9), «Неман» — 21 (13-10), «Торпедо-БелАЗ» — 18 (10-8), «Динамо» Бр — 16 (15-15), «Ислочь» — 15 (8-10), «Смолевичи» — 13 (10-11), «Минск» — 10 (13-15),» Днепр» — 10 (6-15), «Луч» — 9 (8-19), «Городея» — 7 (6-14), «Гомель» — 7 (4-14), «Торпедо» — 7 (4-16).

Следующий тур пройдет 22-25 июня: «Днепр» — «Торпедо», «Смолевичи» — «Неман», «Минск» — «Гомель», «Слуцк» — «Динамо» Мн, БАТЭ — «Шахтер», «Луч» — «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» — «Ислочь», «Динамо» Бр — «Городея».