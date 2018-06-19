Государство прокредитует долги регионов за технику МАЗ и МТЗ

/ Общество
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Государство поддержит 300 организаций агропромышленного комплекса в погашении задолженности за технику, поставленную им в 2015 году Минскими автомобильным и тракторным заводами. Соответствующий президентский указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

За счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января, областным бюджетам предоставят кредиты до 60 млн рублей. Больше всего выделят Витебской области — до 21,6 млн, меньше всего направят в Гомельский регион — около 2 млн.

Бюджетные кредиты под 1% годовых выдадут на срок до 31 декабря 2020 года. Их придется гасить с первого квартала 2019 года. В список сельхозорганизаций-должников МАЗа и МТЗ вошло 300 предприятий. Больше всего их в Минской области — 94, а меньше — в Гомельской (20).

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Тэги: АПК МТЗ МАЗ

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