Государство поможет 300 организациям АПК оплатить технику МАЗ и МТЗ
Государство поддержит 300 организаций агропромышленного комплекса в погашении задолженности за технику, поставленную им в 2015 году Минским автомобильным и тракторным заводами. Соответствующий указ Александра Лукашенко №231 от 12 июня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
За счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января, областным бюджетам будут предоставлены кредиты в сумме почти до 60 млн рублей. При этом больше всего выделят Витебской области — до 21,6 млн, меньше всего направят в Гомельский регион — почти 2 млн.
Бюджетные кредиты под 1% годовых будут выдаваться на срок по 31 декабря 2020 года. В список сельхозорганизаций-должников МАЗа и МТЗ вошло 300 предприятий. Из них 94 находится в Минской области, 87 — в Витебской, 45 — в Могилевской, 32 — в Брестской, 22 — в Гродненской и 20 — в Гомельской, сообщает
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