Государство поможет 300 организациям АПК оплатить технику МАЗ и МТЗ

Государство поддержит 300 организаций агропромышленного комплекса в погашении задолженности за технику, поставленную им в 2015 году Минским автомобильным и тракторным заводами. Соответствующий указ Александра Лукашенко №231 от 12 июня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

За счет остатков республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января, областным бюджетам будут предоставлены кредиты в сумме почти до 60 млн рублей. При этом больше всего выделят Витебской области — до 21,6 млн, меньше всего направят в Гомельский регион — почти 2 млн.