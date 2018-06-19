19 июня на ЧМ-2018 по футболу состоятся три матча, в том числе встреча Россия — Египет
19 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча — два из них первого тура в группе H и один второго тура в группе А.
Игровая программа дня откроется встречей в группе H в Саранске между Колумбией и Японией, которая начнется в 15:00.
В 18:00 на поле московских «Лужников» выйдут команды этой же группы Н – Польша и Сенегал.
А в 21:00 в Санкт-Петербурге начнется матч группы А, в котором сыграют сборные России и Египта.
Напомним, в своем первом матче на ЧМ россияне разгромили Саудовскую Аравию – 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.
Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.
Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.
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