19 июня на ЧМ-2018 по футболу состоятся три матча, в том числе встреча Россия — Египет

/ Спорт
Просмотров: 329 Комментариев: 0

19 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча — два из них первого тура в группе H и один второго тура в группе А.

Игровая программа дня откроется встречей в группе H в Саранске между Колумбией и Японией, которая начнется в 15:00.

В 18:00 на поле московских «Лужников» выйдут команды этой же группы Н – Польша и Сенегал.


ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

А в 21:00 в Санкт-Петербурге начнется матч группы А, в котором сыграют сборные России и Египта.

Напомним, в своем первом матче на ЧМ россияне разгромили Саудовскую Аравию – 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: футбол-ЧМ-2018

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

ЧМ-2018 по футболу. Все команды, все звезды и все коэффициенты

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

На тракторе с Ведьмой. Как немецкий пенсионер ехал через Беларусь на ЧМ-2018

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Белорусы на ЧМ по футболу в Россию доедут без паспортного контроля

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте