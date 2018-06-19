Аналитики высчитали, сколько надо зарабатывать в России, чтобы считаться средним классом
Российские аналитики подсчитали, сколько нужно зарабатывать в Москве и в России, чтобы относиться к среднему классу. По их выводам, в столице РФ зарплата должна составлять не менее 120 тысяч рублей (около 1,9 тыс. долларов по текущему курсу), в регионах – не менее 60 тысяч рублей (около 950 долларов).
Такие подсчеты озвучены в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России».
К среднему классу аналитики отнесли граждан, которые не испытывают проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, выезжают за границу и делают накопления, а также могут позволить себе ипотеку и кредит на автомобиль, пишет
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