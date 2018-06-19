Аналитики высчитали, сколько надо зарабатывать в России, чтобы считаться средним классом

/ Мир
Просмотров: 482 Комментариев: 0

Российские аналитики подсчитали, сколько нужно зарабатывать в Москве и в России, чтобы относиться к среднему классу. По их выводам, в столице РФ зарплата должна составлять не менее 120 тысяч рублей (около 1,9 тыс. долларов по текущему курсу), в регионах – не менее 60 тысяч рублей (около 950 долларов).

Такие подсчеты озвучены в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России».

К среднему классу аналитики отнесли граждан, которые не испытывают проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, выезжают за границу и делают накопления, а также могут позволить себе ипотеку и кредит на автомобиль, пишет РБК.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Россия средний класс

Другие материалы на эту тему:

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

Медведев о Беларуси: 7 ярких цитат нового старого премьера России

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

День России отметили массовыми задержаниями

День России отметили массовыми задержаниями

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте