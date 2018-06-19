В Дрибинском районе «Фольксваген» «сложился» от столкновения с «УАЗом»
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18 июня днем недалеко от деревни Лукоть Дрибинского района произошло жесткое столкновение «Фольксвагена Джетта» и «УАЗа».
В ДТП «Фольксваген» получил серьезные повреждения и в нем оказались зажаты 3 человека — водитель и два пассажира.
Работниками МЧС при помощи специального инструмента они были спасены и госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Водителю «УАЗа» также понадобилась госпитализация,
Фото МЧС
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