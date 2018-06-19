В Городокском районе школьника, залезшего на линию электропередачи, ударило током
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Вечером 17 июня в Городокском районе восьмиклассник перед компанией друзей залез на линию электропередачи и собирался сделать сальто.
На высоте 5 метров он получил удар током и упал на землю. С помощью друзей вернулся домой. Мать ребенка, узнав о случившемся, вызвала скорую, которая госпитализировала парня.
В настоящее время школьник с термическим ожогом 2-3 степени находится в реанимации в больнице, сообщает
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