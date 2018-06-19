В Витебске откроют музей фотографии

Музей откроется 23 июня на улице Толстого, 7 в рамках фестиваля «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского.

Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского станет продолжением городской концепции музейного развития по увековечиванию имени знаменитых горожан, прославивших Витебск на весь мир, передает БЕЛТА . Он станет не просто хранилищем предметов фотоискусства и исследовательским центром, но и новым пространством городской жизни.

Фестиваль «ФотоКрок» пройдет с 20 по 24 июня. Ожидается приезд более 100 участников из Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Азербайджана, Израиля и США.

Сигизмунд Юрковский (1833 —1901) — витебский фотограф, изобретатель шторно-щелевого затвора, который стал прототипом затворов современных фотоаппаратов. Умер в Каунасе, похоронен на католическом кладбище при витебском костеле св. Варвары. В этом году ему исполнилось бы 185 лет, а его изобретению — 135.