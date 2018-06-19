В Витебске откроют музей фотографии

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Музей откроется 23 июня на улице Толстого, 7 в рамках фестиваля «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского.

Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского станет продолжением городской концепции музейного развития по увековечиванию имени знаменитых горожан, прославивших Витебск на весь мир, передает БЕЛТА. Он станет не просто хранилищем предметов фотоискусства и исследовательским центром, но и новым пространством городской жизни.

Фестиваль «ФотоКрок» пройдет с 20 по 24 июня. Ожидается приезд более 100 участников из Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Азербайджана, Израиля и США.

В Витебске издали набор открыток с фотографиями Сигизмунда Юрковского

Сигизмунд Юрковский (1833 —1901) — витебский фотограф, изобретатель шторно-щелевого затвора, который стал прототипом затворов современных фотоаппаратов. Умер в Каунасе, похоронен на католическом кладбище при витебском костеле св. Варвары. В этом году ему исполнилось бы 185 лет, а его изобретению — 135.

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Тэги: музей фотографии культурная столица Персона: Сигизмунд Юрковский Город: Витебск

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