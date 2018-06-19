В садово-огородническом товариществе в Оршанском районе произошло убийство

Утром 15 июня в дачном доме было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, 14 июня двое жителей Орши и жительница района приехали в дачный дом с ведома хозяйки, которая осталась в городе. В ночь на 15 июня после распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 43-летний мужчина получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержаны 47-летняя женщина и скрывшийся с места убийства 71-летний мужчина.

В отношении женщины меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В отношении пенсионера применена мера пресечения — заключение под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственный комитет.

Фотографии УГКСЭ по Витебской области