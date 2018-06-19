В садово-огородническом товариществе в Оршанском районе произошло убийство
Утром 15 июня в дачном доме было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
По данным следствия, 14 июня двое жителей Орши и жительница района приехали в дачный дом с ведома хозяйки, которая осталась в городе. В ночь на 15 июня после распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 43-летний мужчина получил телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержаны 47-летняя женщина и скрывшийся с места убийства 71-летний мужчина.
В отношении женщины меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В отношении пенсионера применена мера пресечения — заключение под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается,
Фотографии УГКСЭ по Витебской области
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