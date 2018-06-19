Бывший минский чиновник-коррупционер вышел на свободу

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Задержанный за коррупцию экс-глава Ленинского района Валерий Кулеш был задержан летом 2016 года, но он написал прошение о помиловании на имя президента.

Сейчас Кулеш находится в затворничестве, ни с кем не выходит на связь, передает TUT.by. Другой источник портала видел экс-чиновника в городе несколько месяцев назад.

По версии правоохранителей, чиновник превысил служебные полномочия при осуществлении функций по распределению, разгосударствлению и приватизации госимущества. Кулешу также инкриминировали предоставление преференций подконтрольным организациям на проведение подрядных работ на территории Ленинского района. Кроме того, работники курируемых им предприятий бесплатно работали на стройке загородного дома чиновника.

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Тэги: коррупция Ленинский район Персона: Валерий Кулеш

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