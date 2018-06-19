Житель Бобруйского района подозревается в заражении сожительницы ВИЧ-инфекцией

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Уголовное дело заведено на 33-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого жителя Бобруйского района. Он подозревается в заражении другого лица по легкомыслию ВИЧ-инфекцией (ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса).

Подозреваемый с 2006 года состоял на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция. Он был предупрежден о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности при вступлении в половые контакты, а также об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения.

Тем не менее мужчина без использования средств защиты на протяжении трех лет вступал в интимную близость с сожительницей.

В итоге женщина была заражена ВИЧ. О заболевании она узнала при прохождении медосмотра, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: ВИЧ-инфекция Следственный комитет Город: Бобруйск

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