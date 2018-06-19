Под Слонимом сотрудники ГАИ и очевидец спасли тонущего мальчика
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18 июня в деревне Залесье Слонимского района прохожий и сотрудники ГАИ Слонимского РОВД спасли тонувшего мальчика.
Наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Юрия Хильмановича и лейтенанта Александра Ярошевича ехал по деревне Залесье. Инспекторы увидели мужчину, машущего руками и пытавшегося привлечь внимание.
Как выяснилось, он достал из озера упавшего на велосипеде в водоем мальчика.
Ребенок не подавал признаков жизни. Пульс, дыхание и сердцебиение у него отсутствовали. Инспекторы путем непрямого массажа сердца за несколько минут привели мальчика в чувство и вызвали скорую помощь,
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