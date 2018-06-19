Лукашенко и Путин встречаются в узком формате

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Во Дворце Независимости в Минске началась встреча президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Глава российского государства принял в Минск для участия в заседании высшего государственного совета Союзного государства.

В состав российской делегации входят премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Как сообщает БЕЛТА, после церемонии совместного фотографирования Лукашенко и Путин направились на переговоры в узком составе. Ожидается, что лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

На прошлой неделе пресс-служба Лукашенко сообщила, что во время встречи в узком составе главы государств «обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках».

В повестке заседания ВГС около 10 вопросов: итоги торгово-экономического сотрудничества за 2017 год, отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы и др. «Речь пойдет также о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве.

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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Минск

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