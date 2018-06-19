На окраине Несвижа нашли останки 650 человек

Ранее неизвестное место расстрелов времен Второй мировой войны обнаружили военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил.

Нацисты расстреливали в песчаном карьере на северной окраине Несвижа. Оттуда извлекли останки 650 погибших, сообщает БелаПАН .

«Нам пришел информационный лист со свидетельством очевидца о том, что на северной окраине Несвижа, в карьере, захоронено пять-шесть красноармейцев. Мы думали, что отработаем этот объект быстро и вне плана, а потом продолжим отрабатывать основные объекты. Но в первый же день были обнаружены останки 22 человек. Наши поисковики начали шурфить место, и оказалось, что останков там намного больше. С каждой неделей их число увеличивается на 50-60. На данный момент их более 650. По предварительному анализу, там еще, наверное, 150-200 останков будет обнаружено», — сказал начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Министерства обороны Сергей Воронович.

По словам представителя Минобороны, в 2018 году запланировано провести полевые поисковые работы на 79 объектах.