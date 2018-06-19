СК проведет повторную проверку по факту смерти в реанимации 40-летнего бобруйчанина

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Родственники умершего в реанимации Бобруйской центральной больницы 40-летнего Евгения Лазаренко не согласились с отказом в возбуждении уголовного дела в отношении врачей и обжаловали это постановление в прокуратуре. Прокуратура отменила постановление, СК проведет повторную проверку.

Лазаренко умер 7 декабря 2017 года в реанимации Бобруйской центральной больницы. В заключении о смерти говорится, что мужчина скончался от «острой язвы нижней трети пищевода с перфорацией». Этот диагноз установили после вскрытия. В больнице пациента лечили от острого панкреатита.

Об обстоятельствах дела БелаПАН сообщили родственники умершего. В больницу житель Бобруйска попал по скорой помощи, у него сильно болел живот. По словам матери покойного Людмилы, анализы и рентген, которые сделали при поступлении в больницу, были в норме.

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«А он страдал от боли, мучился. Даже капельницу ему ставили сидя — не мог лежать. Наутро, 6 декабря, сыну легче не стало. Он сидел в коридоре с острой болью — ждал очередь на зонд», — сообщила она.

В тот же день Лазаренко перевели в реанимацию. Один из медработников сказал родственникам «готовиться к худшему», поскольку у пациента слабое сердце. «Хотя когда ему делала кардиограмму дома «скорая», все было в порядке», — отметила мать.

Затем к родственникам вышел заведующий хирургией Сергей Ксензов и сообщил, что по всем показателям у пациента отказывает поджелудочная. «Но до этого все анализы были хорошие! Вскрытие показало, что и поджелудочная, и сердце были в норме. А причина смерти — прободная язва пищевода», — заявила мать.

В марте комитет судебных экспертиз сделал заключение, что Лазаренко были поставлены ошибочные диагнозы «острый панкреатит» и «разрыв пищевода», которые не нашли подтверждения при последующем патологоанатомическом исследовании и судебно-гистологической экспертизе. Правильный диагноз «острая язва нижней трети пищевода с перфорацией» был установлен только по результатам патологоанатомического исследования.

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«Технические возможности больницы однозначно позволяли своевременно установить пациенту правильный диагноз и принять меры по спасению его жизни», — говорится в заключении. Наличие острой язвы требовало экстренного хирургического вмешательства.

Районный СК провел проверку, но 3 апреля вынес отказ в возбуждении уголовного дела.

Адвокат Павел Шамко, который помогает родственникам Евгения Лазаренко, подчеркнул, что привлечение к ответственности медицинских работников, ненадлежащим образом исполнявших профессиональные обязанности, представляет собой сложный и многоуровневый процесс.

«Без специальных знаний и профессиональных навыков в области права и медицины добиться положительного результата маловероятно. Медицинские дела представляют одну из наиболее сложных категорий дел», — пояснил он.

 

 

Иллюстрация со страницы СК в соцсети

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Тэги: реанимация Следственный комитет Персона: Евгений Лазаренко Павел Шамко Город: Бобруйск

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