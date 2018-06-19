За чтение смс-ок подруги ревнивый парень получил штраф

Молодой человек следил за звонками и смсками своей возлюбленной через «Интернет-помощник» и получил за это штраф в 100 базовых величин.

Как сообщает в официальном телеграм-канале пресс-служба Следственного комитета Беларуси, суд согласился с выводом следователей и наказал ревнивого парня штрафом.

Расследованием занималось УСК по Витебской области.

Следователи выяснили, что молодой человек тайно воспользовался телефоном своей девушки и при помощи USSD-запроса установил пароль для доступа в систему «Интернет-помощник». Так он мог контролировать, с кем созванивалась и переписывалась его возлюбленная.

С 2015 по 2016 год установлено более 540 эпизодов противоправной деятельности.

Парня обвинили по двум статьям УК — «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» и «Неправомерное завладение компьютерной информацией».