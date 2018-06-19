ЧМ-2018. Япония взяла верх над Колумбией

Очередной неожиданный результат зафиксирован на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Сегодня в Саранске на «Мордовия Арене» японские футболисты переиграли колумбийских визави — 2:1.

Викторию команде из Страны восходящего солнца принесли точные удары Синдзи Кагавы (6-я минута, с пенальти) и Юйи Осако (73-я). Единственный гол в составе южноамериканцев на свой счет записал Хуан Кинтеро (39-я).

Отметим, что на 3-й минуте с поля был удален колумбийский защитник Карлос Санчес.

Сегодня в группе Н пройдет еще одна встреча: в Москве на «Открытие Арене» Польша встретится с Сенегалом (начало в 18:00 по минскому времени).