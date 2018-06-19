Ветераны и шахтеры пошли на штурм Верховной Рады — шестеро полицейских госпитализированы
В результате столкновения в правительственном квартале Киева пострадали восемь правоохранителей и трое участников акции. Среди них восемь госпитализированы.
На митинг вышли несколько тысяч шахтеров, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и ветеранов войны в Афганистане, сообщает
Митингующие прорвали оцепление полиции и предприняли попытку ворваться в здание парламента, но она окончилась неудачей. Правоохранители применили против них слезоточивый газ.
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