Ветераны и шахтеры пошли на штурм Верховной Рады — шестеро полицейских госпитализированы

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В результате столкновения в правительственном квартале Киева пострадали восемь правоохранителей и трое участников акции. Среди них восемь госпитализированы.

На митинг вышли несколько тысяч шахтеров, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и ветеранов войны в Афганистане, сообщает NV.ua. Протестующие требовали вернуть долги по зарплатам, выделить деньги на развитие угольной отрасли и сохранить льготы.

Митингующие прорвали оцепление полиции и предприняли попытку ворваться в здание парламента, но она окончилась неудачей. Правоохранители применили против них слезоточивый газ.

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Тэги: митинг протест ЧАЭС шахтеры Верховная Рада полиция Город: Киев

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