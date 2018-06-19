Росстат приукрасил данные о росте промышленности

Согласно первоначальным оценкам, рост российской промышленности в 2017 году составил 1%, однако, согласно обновленным показателям, он оказался равен 2,1 процента. Темпы роста в первом квартале 2018 года выросли с 1,9 до 2,8 процента, а в апреле — с 1,3 до 3,9 процента.

Росстат пояснил, что представил уточненную статистику на основе новых данных от респондентов. «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше пессимисты, чем оптимисты и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», — говорится в комментарии службы, передает Lenta.ru .

Вероятно, цифры подогнали под прогноз правительства — теперь они совпадают.