Более трети построенного жилья — для нуждающихся

За первые 5 месяцев 2018 года в Беларуси построено 14,8 тыс новых квартир или 1319,7 тыс квадратных метров общей площади жилья.

Из них 468,2 тыс квадратных метров или 35,5% — для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них с привлечением господдержки построено 317,8 тыс квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 286 тыс квадратных метров.

На селе введено в эксплуатацию 386,7 тыс квадратных метров общей площади жилья, или 29,3% от общего ввода по стране, сообщает Белстат.

Ранее сообщалось, что на первичном рынке Минска отмечается падение продаж. В мае доля сделок на первичном рынке жилой недвижимости составила 9,5%, что сопоставимо с показателями февраля-апреля, в январе - 19,6%. Цены на квартиры в Минске выросли за год на 22%, а среднемесячный прирост с начала текущего года составляет около 2%. Средняя стоимость 1 квадратного метра в столице достигла 2,5 тысяч белорусских рублей.