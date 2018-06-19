Робби Уильямс объяснился за средний палец на открытии мундиаля
Британский певец сказал, что таким образом якобы обозначил одну минуту, которая осталась ему до конца выступления.
«Я очень переживал, у меня оставалась всего одна минута, я не знал, успею ли закончить петь. Так что я показал, что осталась одна минута», — отметил Уильямс на программе This Morning. Видеозапись его интервью появилась на YouTube.
Ранее организатор и хореограф церемонии открытия Илья Авербух расценил этот жест певца в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сегодня Польша сыграет с Сенегалом, а Россия — с Египтом.
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