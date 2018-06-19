Робби Уильямс объяснился за средний палец на открытии мундиаля

Британский певец сказал, что таким образом якобы обозначил одну минуту, которая осталась ему до конца выступления.

«Я очень переживал, у меня оставалась всего одна минута, я не знал, успею ли закончить петь. Так что я показал, что осталась одна минута», — отметил Уильямс на программе This Morning. Видеозапись его интервью появилась на YouTube.

Ранее организатор и хореограф церемонии открытия Илья Авербух расценил этот жест певца в качестве ответа всем скептикам, которые критикуют его на родине.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сегодня Польша сыграет с Сенегалом, а Россия — с Египтом.