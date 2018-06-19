Немецкие полицейские спасли двух ежей‐алкоголиков

/ Новости Германии
Просмотров: 379 Комментариев: 0

С необычным случаем алкогольного отравления столкнулись сотрудники полиции немецкого Эрфурта — пьяницами оказались два ежа, которых обнаружила на детской площадке местная жительница.

Фото pixabay.com

По предварительным данным, ежи «накачались» из забытой кем-то бутылки ликера.

Полицейские завернули животных в ткань и доставили в городской зоопарк. Специалисты окажут необходимую помощь, после чего трезвых ежей выпустят на свободу.

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пьянство Германия ежи Город: Эрфурт

Другие материалы на эту тему:

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

Меркель против возврата к формату «большой восьмерки» с участием России

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

Путин взял на вооружение методы Лукашенко

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

В Германии дизельное авто можно продать только с большой скидкой

Соратники «прессуют» Меркель, призывая отказаться от центристской политики

Соратники «прессуют» Меркель, призывая отказаться от центристской политики

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте