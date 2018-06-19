Немецкие полицейские спасли двух ежей‐алкоголиков
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С необычным случаем алкогольного отравления столкнулись сотрудники полиции немецкого Эрфурта — пьяницами оказались два ежа, которых обнаружила на детской площадке местная жительница.
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По предварительным данным, ежи «накачались» из забытой кем-то бутылки ликера.
Полицейские завернули животных в ткань и доставили в городской зоопарк. Специалисты окажут необходимую помощь, после чего трезвых ежей выпустят на свободу.
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