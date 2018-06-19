Минкультуры напомнило БПЦ о запрете на изменение облика храмов

Белорусская православная церковь изменяет облик ценных памятников архитектуры при реставрации. Против этого была создана петиция, с которой ознакомились в министерстве.

Министерство культуры направило в адрес Белорусского экзархата Русской православной церкви письмо с призывом не допускать научно не обоснованных изменений памятников культовой архитектуры и потери ими отличительных особенностей, передает БелаПАН .

Об этом говорится в ответе за подписью заместителя министра культуры Александра Яцко, которое 14 июня получили авторы петиции.

Как отмечается в документе, министерство приняло меры «по сохранению культовых сооружений, которые имеют значимость с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства и оказали значительное влияние на развитие страны или отдельного региона».

После вмешательства Минкультуры в 2015 году Успенской церкви в деревне Новый Свержень (Столбцовский район Минская область) вернули аутентичный купол.