Лукашенко — Путину: обсудить надо всего три вопроса, остальные в полной готовности

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным Александр Лукашенко отметил, что в повестке дня заседания Высшего госсовета Союзного государства осталось всего три до конца нерешенных вопроса.

Фото пресс-службы Кремля

Лукашенко высказал уверенность, что на заседании ВГС стороны плодотворно поработают и снимут вопросы, «которые, возможно, не были решены на заседании союзного Совмина».

Он подчеркнул, что «предлагается три основных вопроса обсудить, все остальные вопросы у нас в полной готовности и предлагается без обсуждения принять».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как ранее сообщала пресс-службы официального белорусского лидера, ВГС должен обсудить итоги торгово-экономического сотрудничества в 2017 году, заслушать отчет союзного Совмина об исполнении бюджета за 2016 год.

Кроме этого, высшие должностные лица Беларуси и России рассмотрят программу совместных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

Планируется, что стороны по итогам ВГС подпишут ряд документов.

Напомним, Александр Лукашенко посетил 14 июня Москву, где со своими сыновьями и внуком Александром присутствовал на матче чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии (россияне победили -- 5:0).