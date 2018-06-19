В Минске совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Air China, летевший из Барселоны в Шанхай

В Национальном аэропорту Минск совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Air China, летевший по маршруту Барселона — Шанхай.

О причине посадки пока не сообщается, но согласно данным Flightradar24 , самолет Airbus A330-243 достаточно долго кружил в окрестностях Минска — судя по всему, сжигая топливо перед посадкой.

По данным МЧС Беларуси, самолет благополучно приземлился в 17:20, помощь спасателей не запрашивалась.

Пассажирский Airbus A330 модели 200 вмещает от 253 до 293 пассажиров в зависимости от компоновки салона.