В Минске совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Air China, летевший из Барселоны в Шанхай
Просмотров: 334 Комментариев: 0
В Национальном аэропорту Минск совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Air China, летевший по маршруту Барселона — Шанхай.
О причине посадки пока не сообщается, но согласно данным
По данным МЧС Беларуси, самолет благополучно приземлился в 17:20, помощь спасателей не запрашивалась.
Пассажирский Airbus A330 модели 200 вмещает от 253 до 293 пассажиров в зависимости от компоновки салона.
Обсудим?