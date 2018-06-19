Бывшего топ-менеджера Гомельских электросетей за взятки отправили за решетку

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Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя директора филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» по капитальному строительству. Он обвинялся в получении взяток (ст. 430 УК). Вместе с должностным лицом по делу проходил как взяткодатель (ст. 431 УК) начальник ремонтно-строительного участка ООО «АниСтройСервис».

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, бывший замдиректора электросетей признан виновным в получение взяток, ему назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и с конфискацией имущества.

Бывший руководитель на пять лет лишен права занимать должности на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и с совершением юридически значимых действий, влекущих правовые последствия.

Начальник РСУ ООО «АниСтройСервис» за дачу взятки оштрафован на 350 базовых величин (8.575 рублей).

Приговором суда с обвиняемого руководителя электросетей взысканы в пользу государства стоимостной эквивалент необоснованно приобретенной выгоды в результате получения взятки в 1.500 рублей, а также госпошлина 75 рублей.

Приговор в апелляционном порядке не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу.

По версии обвинения, в 2017 году замдиректора электросетей, будучи председателем временных конкурсных комиссий по проведению процедур выбора подрядных организаций для проведения строительно-ремонтных работ на объектах филиала, дважды получил в качестве взятки деньги от начальника строительного участка ООО «АниСтройСервис».

Взяткодатель таким образом поблагодарил должностное лицо за приглашение для участия в процедуре по выбору подрядной организации и заключение в интересах коммерческой структуры дополнительных соглашений, которые увеличили объемы работ и цену договора, а также за проведение первоочередных расчетов за выполненные работы.

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Тэги: коррупция Гомельэнерго взятки Город: Гомель

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