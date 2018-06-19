Фотофакт. Крупный пожар на витебской лесопилке тушили почти час

Днем 19 июня произошел пожар в загрузочном цеху производственного унитарного предприятия «Витебская лесопилка» в областном центре.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось открытое горение загрузочного цеха лесопилки.

Здание состоит из трех секций: загрузочного цеха 13х18 м, распиловочного цеха 10х30 м, сортировочного цеха 18х90 м. Собственник — производственное унитарное предприятие «Витебская лесопилка». В момент возникновения пожара предприятие работало.

На ликвидации пожара было задействовано 19 единиц техники и около 60 человек личного состава, сообщила пресс-служба ведомства. Был создан штаб по ликвидации ЧС. Подразделениям МЧС понадобилось около часа, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Пострадавших нет. На начальной стадии возгорания работники предприятия пытались погасить огонь собственными силами, но когда поняли, что справиться не могут, вызвали спасателей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Поврежден загрузочный цех, предотвращено уничтожение распиловочного цеха, сортировочного цеха, загрузочного стола, транспортерной ленты.