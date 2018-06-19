Путин думает нарастить объем взаимной торговли с Беларусью до 50 млрд долларов

В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое проходит во вторник, 19 июня, в Минске, президент РФ Владимир Путин высказал заинтересованность со стороны России в развитии интеграции с Беларусью.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По его мнению расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. Он напомнил, что в 2017 году товарооборот удалось нарастить почти на четверть (23,5%) до 32,4 млрд долларов, но это не предел.

Уже в первом квартале прирост составил 18,5%, а это означает, что, при сохранении позитивной динамики, стороны могут выйти по итогам текущего года на 50 млрд долларов.