Путин думает нарастить объем взаимной торговли с Беларусью до 50 млрд долларов

/ Экономика
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В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое проходит во вторник, 19 июня, в Минске, президент РФ Владимир Путин высказал заинтересованность со стороны России в развитии интеграции с Беларусью.

Фото пресс-службы президента Беларуси

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По его мнению расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. Он напомнил, что в 2017 году товарооборот удалось нарастить почти на четверть (23,5%) до 32,4 млрд долларов, но это не предел.

Уже в первом квартале прирост составил 18,5%, а это означает, что, при сохранении позитивной динамики, стороны могут выйти по итогам текущего года на 50 млрд долларов.

Он также остановился на транспортировке газа в Европу, отметив значимость белорусского маршрута, пишет РИА «Новости».

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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Путин Город: Минск

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  • Какой тонкий троллинг про трубу через Беларусь. Это он сам себя похвалил - труба то российская, земля под ней - тоже.
  • Какой тонкий троллинг про трубу через Беларусь. Это он сам себя похвалил - труба то российская, земля под ней - тоже.