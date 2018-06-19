ЧМ-2018. Сенегал обыграл Польшу в заключительном матче первого тура

Сенегальские футболисты стали победителями второго матча в группе Н: 19 июня они выиграли у поляков — 2:1.

Счет во встрече был открыт на 37-й минуте благодаря автоголу Тбяго Сионека. Во второй половине африканцы уже сами без посторонней помощи смогли удвоить результат — на исходе часа игры отличился М'Байе Ньянг.

Гол престижа у поляков на счету Гжегожа Крыховяка (86-я).

#POL 1-2 #SEN Алиу Сиссе был капитаном сборной Сенегала, настоящего открытия ЧМ-2002. Он вернулся на Чемпионат мира уже в качестве главного тренера и не собирается менять стиль: стартовый матч=сенсация #POLSEN pic.twitter.com/GXyzAUYaEQ — Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 19 июня 2018 г.

В первом поединке в этом квартете Япония взяла три очка в противостоянии с Колумбией.

Сегодня состоится еще один матч. В Санкт-Петербурге программу второго тура откроют футболисты России и Египта. В преддверии этого матча Александр Лукашенко пожелал россиянам удачи.