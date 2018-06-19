ЧМ-2018. Сенегал обыграл Польшу в заключительном матче первого тура
Сенегальские футболисты стали победителями второго матча в группе Н: 19 июня они выиграли у поляков — 2:1.
Счет во встрече был открыт на 37-й минуте благодаря автоголу Тбяго Сионека. Во второй половине африканцы уже сами без посторонней помощи смогли удвоить результат — на исходе часа игры отличился М'Байе Ньянг.
Гол престижа у поляков на счету Гжегожа Крыховяка (86-я).
В первом поединке в этом квартете Япония взяла три очка в противостоянии с Колумбией.
Сегодня состоится еще один матч. В Санкт-Петербурге программу второго тура откроют футболисты России и Египта. В преддверии этого матча Александр Лукашенко пожелал россиянам удачи.
Обсудим?