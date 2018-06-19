На Яндекс.Картах появились маршруты по Беларуси для велосипедистов

Яндекс.Карты научились строить в Беларуси маршруты для велосипедистов.

Сервис расскажет, как добраться на велосипеде из одной точки в другую, и подсчитает примерное время поездки. Маршруты можно прокладывать как в городах — например, в Минске или Гомеле, — так и в сельской местности, на компьютере и в мобильном приложении.

При построении маршрутов приоритет отдается велодорожкам. Если велодорожек поблизости нет, велосипедисту посоветуют двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. На проезжую часть Карты выведут только в случае, когда другие варианты отсутствуют.

В Беларуси велосипедная маршрутизация работает в бета-режиме. Это означает, что Карты могут предлагать не самый оптимальный маршрут. Велосипедисты могут помочь сервису стать точнее, отметив на Народной карте участки, доступные для проезда на велосипеде.