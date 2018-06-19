Лукашенко: россияне нас кормят больше, чем мы

/ Экономика
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По словам Александра Лукашенко, российская сторона поставляет в нашу страну больше сельхозпродукции, нежели Беларусь в Россию.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В ходе сегодняшнего заседания Высшего госсовета Союзного государства, он привел «интересный факт», который «не все знают, а может быть, кто-то и вообще упустил».

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Обращаясь к российскому коллеге, Лукашенко отметил, что «на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию».

Глава белорусского государства заметил, что принято думать, что белорусы поставляют много, но это не совсем так.

«На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного больше. Россияне нас кормят больше, чем мы», — подчеркнул официальный лидер Беларуси.

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Тэги: Беларусь-Россия сельхозпродукция Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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  • А раньше Батька говорил что РБ кормит Россию. Оказывается что без РФ Белоруссия будет голодать?