Путин назвал ключевые направления деятельности Союзного государства на международной арене

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«Ключевым направлением деятельности Союзного государства считаем выработку и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня», — заявил президент России Владимир Путин 19 июня в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства в расширенном составе.

Фото пресс-службы Кремля

Видеозапись выступления размещена на сайте российского руководителя.

По его словам, на заседании будет утверждена программа в области внешней политики на очередной двухлетний период.

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«С удовлетворением отмечаем, что наши страны поддерживают самое тесное взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений. Мы вместе работаем и в ООН, и в ОБСЕ, в СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и других организациях», — отметил Путин.

Президент РФ вновь подчеркнул «заинтересованность России в развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью».

«Наше внешнеполитическое сотрудничество носит системный и многоплановый характер, — заявил Александр Лукашенко, которого цитирует пресс-служба Кремля. — Беларусь и Россия выступают с единых или близких позиций по основным проблемам современного мира, поддерживают друг друга в международных организациях. Министерства иностранных дел двух государств, реализуя согласованные программы, взаимодействуют весьма конструктивно».

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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко Город: Минск

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